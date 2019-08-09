خطة عسكرية لتعزيز القدرات الدفاعية ضد الصواريخ الجديدة لكوريا الشمالية

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صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأنها ستنفق 290 تريليونا و500 مليار وون على خطة الدفاع متوسطة المدى بدءا من العام القادم وحتى عام 2024، من أجل التصدي للتهديدات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.وقررت الوزارة بشكل خاص توسيع منطقة نظام الدفاع الصاروخي ومجال القدرة على إسقاط الصواريخ للتعامل مع التهديدات الصاروخية الجديدة لبيونغ يانغ والتي توالت في الآونة الأخيرة.وفي هذا السياق، تنوي الوزارة تأمين قدرة استكشاف الصواريخ الكورية الشمالية المنطلقة من جميع الاتجاهات من خلال 2 من رادارات الإنذار المبكر التي تتجاوز مسافة الاستكشاف لديها 800 كليومتر إلى جانب رادار خاص تابع لمدمرة "إيجيس".كما ستعمل على تأمين القدرة الدفاعية متعدد الطبقات والأغراض من خلال تحسين ونشر صواريخ "تشول ميه-2" أرض جو متوسطة المدى وإتمام تطوير الصواريخ أرض جو طويلة المدى.وتتضمن الخطة العسكرية وضع الطرق الكفيلة بتحسين قدرات المراقبة والاستطلاع من أجل استخدام نظام "بيك دو" الذي يعزز عملية جمع معلومات المؤشرات وأصول الاستطلاعات بما فيها طائرات الاستطلاع دون طيار عالية الارتفاع.بالإضافة إلى ذلك سيتم إنفاق 34 تريليونا و100 مليار وون على مدى خمس سنوات للتعامل مع تهديدات الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل لدى كوريا الشمالية.وقالت وزارة الدفاع إنها ستبني القوات القادرة على مواجهة التهديدات الأمنية الشاملة، متوقعة أن يتجاوز حجم ميزانية الدفاع العام القادم ولأول مرة 50 تريليون.