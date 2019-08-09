نصف الكوريين يحمل مشاعر سيئة تجاه النظام في كوريا الشمالية

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أظهر استطلاع للرأي أجرته إذاعة "الكي بي أس" للتعرف على وعي المواطنين بالتوحيد هذا العام أن أكثر من نصف المواطنين الكوريين يحمل مشاعر سيئة تجاه النظام في كوريا الشمالية.وفي رد على سؤال حول محتوى الأفكار التي يحملونها عن النظام الكوري الشمالي بزعامة "كيم جونغ أون"، أجاب 51.6% من المشاركين بأن لديهم مشاعر سيئة تجاه هذا النظام .وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة كانت قد بلغت 88.9% في عام 2017 ثم انخفضت إلى 35.4% في العام الماضي لترتفع مرة أخرى خلال هذا العام.وفي رد على سؤال آخر حول توقعاتهم بشأن القضية النووية لبيونغ يانغ، أجاب 57.6% منهم بأنه سيكون من الصعب حلها في الوقت القريب. ولم تتجاوز التوقعات الإيجابية في هذا الصدد نسبة 39.7%.وفي رؤيتهم للأوضاع الأمنية الأخيرة أجاب 61.6 % منهم بأنها غير مستقرة بعد أن كانت النسبة في حدود 53.3% العام الماضي.وبخصوص سياسات حكومة سيول الحالية تجاه بيونغ يانغ، قدم 58.7% منهم ردودا إيجابية لتنخفض نسبتهم بالمقارنة مع العام الماضي والتي كانت في حدود 76.7 %.وحول ضرورة التوحيد أجاب63.5 % منهم بردود إيجابية ولكنها تعد منخفضة بالمقارنة مع نسبة 72.7% لعام 2017 ، ونسبة 66 % للعام الماضي.وحول القضايا ذات الأولوية من أجل التوحيد اختار 61.5 % منهم "حل القضية النووية الكورية الشمالية" في المقام الأول تلاه "بناء الثقة العسكرية والتعاون الاقتصادي بين الكوريتين" .وشمل استطلاع الرأي هذا ألف كوري من الرجال والسيدات وتواصل على مدى 5 أيام منذ الأول من هذا الشهر. ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد وناقص 3.1%.