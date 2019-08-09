بولتن: الصواريخ الكورية الشمالية تنتهك قرار الأمم المتحدة

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أفادت قناة "صوت أمريكا" اليوم الخميس بأن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي "جون بولتن" قال إن إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ البالستية قصيرة المدى يمثل انتهاكا لقرار العقوبات الذي أصدره مجلس الأمن للأمم المتحدة.وقال بولتن في لقاء صحفي أجراه مع القناة الأمريكية يوم أمس الأربعاء إن صواريخ "كي أن -23 (KN-23)" الكورية الشمالية قادرة على ضرب جميع الأراضي الكورية الجنوبية وجزءا من الآراضي اليابانية مما يعرّض القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية واليابان للخطر.وأضاف أن إطلاق الصواريخ من جانب بيونغ يانغ يضايق جميع المهتمين بشبه الجزيرة الكورية بالرغم من أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لم يخالف وعده الذي قطعه مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".كما أشار بولتن إلى عدم عقد أي مفاوضات حقيقية على مستوى العمل بعد الاجتماع الذي عقد بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي في منطقة "بانموجوم" في شهر يونيو الماضي، معربا عن أمله في استئناف المفاوضات الرامية إلى نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية بين بيونغ يانغ وواشنطن في وقت قريب.