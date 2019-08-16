عرض عسكري صيني ضخم بالقرب من الحدود مع هونغ كونغ

Photo : YONHAP News

أفادت الأنباء أن آلاف الأفراد العسكريين الصينيين الذين يحملون الأعلام الحمراء قاموا بموكب استعراضي في ملعب رياضي، في مدينة تقع على الحدود مع هونغ كونغ أمس الخميس، مما أثار المخاوف من التدخل العسكري الصيني المحتمل في الاضطرابات المستمرة في هونغ كونغ.وقالت وكالة فرانس برس للأنباء إن مركبات مدرعة شوهدت أيضًا داخل الاستاد في مدينة "شينزين"، وأن العشرات من شاحنات الإمداد وناقلات الجنود كانت متوقفة خارج الملعب، الذي يقع على بعد 7 كم من هونغ كونغ.وقال التقرير إن بعض الأفراد كانوا يحملون شارة الشرطة العسكرية على ملابسهم المموهة.وذكرت رويترز في وقت سابق أن الشرطة العسكرية أجرت تدريبات على قمع الاحتجاجات في الملعب المشار إليه.وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "آبل ديلي" ومقرها هونغ كونغ أن الرئيس الصيني "شي جينغ بينغ" قد أصدر تعليماته بالقمع السريع للاحتجاجات من خلال تطبيق قوانين الطوارئ، بدلًا من التدخل العسكري.