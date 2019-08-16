كوريا الشمالية تقول إنه لا نية الحوار مع كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة إنها لا تعتزم الحوار مع كوريا الجنوبية مرة أخرى، وانتقدت كلمة الرئيس "مون جيه إين" بمناسبة يوم التحرير الوطني.ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، فقد أصدر المتحدث باسم لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن بيانًا، رفض فيه خطاب "مون" ووصفه بأنه عبث ولا معنى له.وقال البيان إن سيول ستكون متوهمة إذا ظنت أنه سيتم استئناف المحادثات تلقائيًا بعد انتهاء مناوراتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.وأضاف البيان أن كوريا الشمالية لن تتوقف عن الحوار مع كوريا الجنوبية فحسب، بل ليس لديها نية في الاجتماع وجهًا لوجه مع الكوريين الجنوبيين مرة أخرى.كما انتقد المتحدث الرسمي التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلًا إن كل هذه المناورات تهدف إلى تدمير كوريا الشمالية.ثم ألقى باللوم على الرئيس الكوري الجنوبي، في توقف تنفيذ إعلان بانمونجوم التاريخي، وتوقف المحادثات بين الكوريتين.