سيول تنتقد طوكيو بسبب زيارة النواب إلى ضريح ياسكوني

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أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن أسفها، إزاء زيارة مجموعة من النواب اليابانيين إلى ضريح ياسكوني المثير للجدل، وكذلك القربان الذي أرسله رئيس الوزراء الياباني إلى الضريح.وفي بيان صحفي صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، قالت سيول إنها تشعر بقلق عميق بسبب زيارة كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية والسياسيين إلى ضريح ياسكوني، الذي يجمِّل تاريخ الغزو والاستعمار الياباني ويكرِّم مجرمي الحرب.كما ذكرت الوزارة أنه يجب على السياسيين في اليابان أن يتأملوا بتواضع في ماضي بلادهم وأن يتصرفوا بما يلائمه.وكانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء قد قالت أمس الخميس إن "شينزو آبي" قد أهدى قربانًا إلى الضريح، من خلال مساعده الخاص "تومومي إينادا".وفي الوقت نفسه، قام نحو 50 نائبًا يابانيًّا من الحزب الحاكم والمعسكر المعارض بزيارة الضريح.وقد أثارت الزيارات السابقة التي قام بها الزعماء اليابانيون للضريح، بما في ذلك زيارة "آبي" إلى الضريح في عام 2013، غضب الدول المجاورة، مثل كوريا الجنوبية والصين، لأن الضريح يكرم أكثر من مليوني من قتلى الحرب، وبينهم 14 مجرم حرب من الدرجة الأولى.