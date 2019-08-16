لجنة العقوبات تسمح بدخول مركبات إلى كوريا الشمالية

منحت لجنة العقوبات المختصة بكوريا الشمالية والتابعة للأمم المتحدة إعفاء من العقوبات لدخول المعدات الضرورية إلى الشمال، في إطار برنامج المساعدات التابع للمنظمة الدولية في البلاد.ووفقًا لصوت أمريكا أمس الخميس، فقد وافقت لجنة العقوبات الأسبوع الماضي على طلب مقدم من منظمة اليونيسيف لنقل تسع سيارات إسعاف، بقيمة 191 ألف دولار، إلى الشمال.وكانت آخر الإعفاءات المطلوبة متعلقة بمكافحة مرض السل والملاريا في الدولة الفقيرة، وتم السماح بإدخال مواد بقيمة 520 ألف دولار أمريكي في يناير.وسوف تنتقل السيارات من مدينة "داندونغ" الصينية، وسيسمح ببقائها في الشمال لمدة 6 أشهر، حتى شهر فبراير القادم.كما مددت لجنة العقوبات فترة الإعفاء للجنة المركزية لمينونايت في الولايات المتحدة، والتي تركز على تحسين صحة وتغذية الأطفال في كوريا الشمالية.وكانت الأمم المتحدة قد سمحت للمجموعة الأمريكية بإدخال الإمدادات الصحية والجراحية إلى الشمال في مارس الماضي.