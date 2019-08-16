الإمبراطور الياباني يعبر عن الندم العميق بسبب فظائع الحرب

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ذكر الإمبراطور الياباني "ناروهيتو" الذي تولى عرش البلاد في مايو الماضي "الندم العميق" على تصرفات بلاده السابقه، خلال أول ظهور له كإمبراطور، في الاحتفال السنوي باستسلام اليابان في عام 1945 في نهاية الحرب العالمية الثانية.وخلال خطابه أمس الخميس، قال الإمبراطور إنه وهو ينظر إلى الفترة الطويلة من السلام فيما بعد الحرب ويتأمل ماضي بلاده يشعر بمشاعر "الندم العميق"، ويأمل ألا تتكرر آثار الحرب أبدًا.وكرر الإمبراطور البالغ من العمر 59 عامًا والذي ولد بعد نهاية الحرب عبارة "الندم العميق"، التي استخدمها والده الإمبراطور السابق "أكيهيتو" في عام 2015، وهو العام الذي صادف الذكرى السبعين لاستسلام اليابان.لكن رئيس الوزراء الياباني لم يعبر عن أي ندم بشأن عدوان اليابان في الماضي على الدول المجاورة لها، تمامًا كما فعل منذ توليه منصبه في عام 2012.لكنه تعهد ألا ينسى أن السلام والازدهار في البلاد تم بناؤهما بناء على تضحيات أكثر من 3 ملايين ياباني خلال الحرب.كما تعهد بالتعاون مع المجتمع الدولي للبحث عن حلول لمختلف القضايا العالمية، وفتح حقبة جديدة من السلام والأمل.