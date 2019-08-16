استطلاع للرأي يظهر تأييد 60% من المواطنين لتعامل الحكومة مع أزمة الصادرات اليابانية

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أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "كي بي إس" أن حوالي 60% من المواطنين الكوريين الجنوبيين يؤيدون تعامل الحكومة مع أزمة القيود التجارية اليابانية المفروضة ضد سيول.وفي الاستطلاع الذي أجري قبيل الذكرى الرابعة والسبعين ليوم التحرير الوطني، أجاب 58.7% من بين ألف من المشاركين بأنه يؤيدون رد فعل الحكومة الكورية على قيود التصدير اليابانية، وأجاب 37% بتقييمات سلبية لتلك الإجراءات.وردًا على سؤال عن البلد الذي سيتضرر من مواصلة اليابان لفرض القيود، أجاب 56% بأن البلدين سيتضرران معًا، واختار 24% كوريا الجنوبية، و18% اليابان.وأجاب أكثر من 80% بأن القيود اليابانية فرضت للرد على أحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في قضايا العمل القسري في زمن الحرب.وقال نحو 43% إن على الحكومة تمديد اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، بينما أجاب 40% بأنه ينبغي الانسحاب من الاتفاق.وأجاب نحو 60% بأن سيول ينبغي أن تشارك في أولمبياد طوكيو العام المقبل، بينما أجاب 35% بغير ذلك.يبلغ مستوى الثقة في الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية، وقد تم إجراء الاستطلاع يومي الثلاثاء والأربعاء.