حصة سام سونغ في السوق العالمية لمبرمجات الناند فلاش تتجاوز 30%

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تجاوزت حصة "سام سونغ" في السوق العالمية لمبرمجات الناند فلاش 30% خلال الربع الثاني من هذا العام.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "دي رام إكستشينجي" المتخصصة في أبحاث سوق أشباه الموصلات، بلغ حجم مبيعات شركة "سام سونغ" الكورية من مبرمجات الناند فلاش 3 مليارات و765.7 مليون دولار خلال الربع الثاني من هذا العام، بزيادة نسبتها 16.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم مبيعات شركة "إس كيه هاينكس" الكورية الأخرى مليار و106.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 8.1%.وبهذا، بلغت حصة "سام سونغ" في سوق مبرمجات الناند فلاش العالمية 34.9% في الربع الثاني من هذا العام بعد أن كانت في حدود 29.9% في الربع الأول.أما حصة "إس كيه هاينكس" فبلغت 10.3% في الربع الثاني بعد أن كانت في حدود 9.5% في الربع الأول.