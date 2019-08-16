حصة سام سونغ في السوق العالمية لمبرمجات الناند فلاش تتجاوز 30%

تجاوزت حصة "سام سونغ" في السوق العالمية لمبرمجات الناند فلاش 30% خلال الربع الثاني من هذا العام.
وطبقا لتقرير صادر عن شركة "دي رام إكستشينجي" المتخصصة في أبحاث سوق أشباه الموصلات، بلغ حجم مبيعات شركة "سام سونغ" الكورية من مبرمجات الناند فلاش 3 مليارات و765.7 مليون دولار خلال الربع الثاني من هذا العام، بزيادة نسبتها 16.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم مبيعات شركة "إس كيه هاينكس" الكورية الأخرى مليار و106.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 8.1%.
وبهذا، بلغت حصة "سام سونغ" في سوق مبرمجات الناند فلاش العالمية 34.9% في الربع الثاني من هذا العام بعد أن كانت في حدود 29.9% في الربع الأول.
أما حصة "إس كيه هاينكس" فبلغت 10.3% في الربع الثاني بعد أن كانت في حدود 9.5% في الربع الأول.