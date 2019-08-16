البنك المركزي الصيني يدرس إطلاق عملة رقمية سيادية

ذكرت صحيفة "آساهي" اليابانية اليوم الجمعة أن بنك الشعب الصيني وهو البنك المركزي الصيني يستعد لإصدار عملة رقمية سيادية لتحل محل العملة النقدية التي يسهل تزييفها واستخدامها في غسل الأموال.وأضافت الصحيفة أن المداولة دون العملة النقدية أصبحت الآن سائدة في الصين بقيادة القطاع الخاص، مشككة في فاعلية إصدار عملة رقمية من قبل حكومة بكين.وطبقا لما ذكرته وسائل الإعلام الصينية فإن مسؤولا في بنك الشعب الصيني قد صرح يوم السبت الماضي بأن البنك جاهز تقريبا لإصدار عملة رقمية سيادية ، مضيفا أنه يمكن تحقيق سيولة العملة الرقمية من خلال النظام المصرفي القائم حاليا.ومن جانبه، قال مسؤول آخر في بنك الشعب الصيني في شهر يوليو الماضي إن البنك يقوم حاليا بتشكيل جهة مسؤولة عن إجراء أبحاث خاصة بالعملة الرقمية والدفع الإلكتروني.وأكد أن العملة الرقمية التي سيصدرها البنك المركزي الصيني سوف تساعد على زيادة فاعلية السياسات النقدية وتحسين نظام الدفع.