نادي الغرافة القطري يقدم لاعبه الجديد الكوري كو جا تشول

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عقد نادي الغرافة القطري أمس الخميس مؤتمرا صحفيا لتقديم لاعبه الجديد الكوري "كو جا تشول" الذي تعاقد معه النادي لمدة موسمين يوم الثاني من أغسطس الجاري.وقد بدأ اللاعب "كو" حياته كلاعب محترف في الدوري الكوري عام 2007 ضمن فريق "جيجو يونايتيد"، وانتقل إلى الدوري الألماني في شهر يناير عام 2011، ليلعب لصالح نوادي"فولفسبورغ"، و"ماينز"، و"آوغسبورغ".ومن جانبه، عبر اللاعب الكوري الجنوبي "كو"عن سعادته بالانضمام لصفوف الدوري القطري بعد 9 سنوات قضاها في الدوري الالماني متمنيا أن يكون عند حسن ظن إدارة النادي والجهاز الفني والجماهير.وقال إن الكرة القطرية تطورت بشكل كبير وحققت قفزات هائلة وأكبر دليل على ذلك تتويج المنتخب بلقب كأس آسيا.