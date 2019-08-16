ترامب: كيم جونغ أون يرد على اقتراحه عقد لقاء في بان مون جوم خلال 10 دقائق

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لم يستغرق سوى 10 دقائق للرد على الاقتراح الذي عرضه عليه عبر تويتر لعقد لقاء في قرية الحدود "بان مون جوم" .جاء ذلك في تصريح أدلى به "ترامب" في مقابلة أجرتها معه إذاعة محلية في "نيو هامبشير" أمس الخميس.والجدير بالذكر أن الرئيس "ترامب" قد شارك في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في أوساكا باليابان ، وقبيل توجهه من أوساكا إلى كوريا الجنوبية عرض اقتراحا مفاجئا عبر تويتر على الزعيم "كيم جونغ أون" يدعوه فيه للقاء ورد "كيم" على ذلك الاقتراح وتحقق اللقاء في قرية "بان مون جوم".وقال "ترامب" في اقتراحه للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إنني أتوجه لكوريا الجنوبية وإن كنت تريد أن نلتقي لبعض دقائق، فلنلتق"، مضيفا أن "كيم" اتصل به في غضون 10 دقائق بعد التغريدة.وردا على سؤال حول ما إذا كان "كيم جونغ أون" يتابع تغريداته، قال "ترامب" إنه يعتقد ذلك، مشيرا إلى أنه تلقى الرد من "كيم" بشكل فوري على اقتراحه عبر تويتر.