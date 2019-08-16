المتظاهرون يملؤون شوارع هونغ كونغ للأسبوع الحادي عشر على التوالي

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ملأ المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية شوارع هونغ كونغ في عطلة نهاية الأسبوع للمرة الحادية عشرة على التوالي، وسط مخاوف من احتمال حدوث تدخل عسكري من قبل الحكومة الصينية. وانتهى تجمّع المتظاهرين يوم أمس الأحد بسلام دون أي تقارير عن وقوع أعمال عنف. وقالت جماعة منظمة للمظاهرات تدعى "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان" إن ما لا يقل عن 1,7 مليون شخص قد شاركوا في المظاهرة أمس، بينما كانت تقديرات الشرطة لعدد المتظاهرين أقل بكثير. وقال المنظمون إنهم كانوا يأملون في تنظيم حدث سلمي بعد الاحتجاجات التي اندلعت في نهاية الأسبوع الماضي والتي شابتها اشتباكات عنيفة بين الشرطة وبعض المتظاهرين.وكانت الاحتجاجات في هونغ كونغ قد بدأت في شهر يونيو الماضي ضد التغييرات المقترحة على قانون تسليم المجرمين في هونغ كونغ والتي من شأنها أن تسمح للشخص المعتقل في هونغ كونغ بأن يُحاكم في الصين. وبعد ذلك، توسعت مطالب المحتجين لتشمل المطالبة باستقالة رئيس هونغ كونغ "كاري لام"، وإجراء انتخابات ديمقراطية، وأيضا إجراء تحقيقات مستقلة في مسألة استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين.