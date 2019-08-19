الحكومة الكورية تدعم الشركات المحلية في مواجهة قيود التصدير اليابانية

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قالت الحكومة الكورية إنها ستشكل فريقًا حكوميًا لدعم الشركات المحلية التي تواجه صعوبات بسبب القيود التجارية اليابانية الأخيرة ضد سيول.وحسب تصريحات مصادر حكومية مسؤولة أمس الأحد، سيتكون فريق الدعم من مسؤولين من الوزارات ذات الصلة، وسيعقد حوالي 30 جلسة لتقديم استشارات أعمال مخصصة لقطاعات أشباه الموصلات وصناعات السيارات والآلات، بدءا من اليوم الاثنين وحتى نهاية شهر أكتوبر القادم.وتستهدف هذه المشاورات الفردية إطلاع الشركات المحلية على كيفية التخلص من قيود التصدير اليابانية، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها التنافسية.وسوف يعقد فريق الدعم أيضًا جلسات لشرح تفاصيل قيود الصادرات اليابانية، وردود الحكومة العامة عليها، وتدابير الدعم التي تم اتخاذها.