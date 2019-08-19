اجتماعات بين مسؤولين عسكريين كبار من كوريا الشمالية والصين

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أجرى مسؤولون عسكريون كبار من كوريا الشمالية والصين محادثات في بكين لمناقشة علاقات التعاون بين البلدين.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس الأحد، إن "كيم سو كيل" مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري الشمالي، و"مياو هوا" مدير إدارة الشؤون السياسية باللجنة العسكرية المركزية في الصين، قد التقيا يوم الجمعة الماضي في بكين لمناقشة التعاون الثنائي.وأضاف التقرير أن "كيم" أعرب عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الودية والتعاونية بين جيشيْ البلدين، من أجل "التوافق مع النوايا السامية" لكبار قادة البلدين.ورداً على ذلك، قال "مياو" إن العلاقات الودية بين البلدين، والتي تم تعزيزها أكثر، تمكنت من التغلب على المحن والصعوبات على مدى السنوات السبعين الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، وأكد أنها تتطور بشكل جديد.كما أشار "مياو" أيضا إلى أن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" واللجنة العسكرية المركزية الصينية، يوليان أهمية كبيرة لزيارة وفد كوريا الشمالية إلى بكين.