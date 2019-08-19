توقعات بمناقشة قيود التصدير اليابانية في قمة كوريا وآسيان في نوفمبر

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من المتوقع أن تجري مناقشة القيود التجارية اليابانية ضد كوريا الجنوبية في القمة الخاصة التي ستعقد في شهر نوفمبر القادم بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، في مدينة بوسان الكورية. وقال "جو هيونغ تشول" مساعد الرئيس الكوري "مون جيه إين" للشؤون الاقتصادية، إن القمة سوف تركز على تعزيز التجارة الحرة والازدهار المشترك. وخلال مؤتمر صحفي حول استعدادات كوريا قبل 100 يوم من انعقاد القمة، أضاف "جو" قائلا إنه من الصعب أن نتوقع كيف سيتطور الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو خلال الفترة من الآن وحتى موعد انعقاد القمة، ولكن ستكون هناك مناقشات حول هذه المسألة نظرا لأنه من المهم الحفاظ على نظام التجارة الحرة قائما. وفيما يتعلق بما إذا كان سيتم دعوة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لحضور تلك القمة بصفة مراقب، قال "جو" إن ذلك يعتمد على التقدم في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. ويذكر أنه من المقرر أن تعقد القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية واتحاد "آسيان" على مدار يومين بدءا من يوم 25 نوفمبر، في مدينة بوسان الساحلية الكورية.