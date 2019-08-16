حزب المعارضة الرئيسي ينظم مظاهرة مناهضة للحكومة

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سينظم حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية مظاهرة مناهضة للحكومة في سيول يوم السبت القادم، في أول تحرك من نوعه خارج البرلمان منذ ثلاثة أشهر. وقال رئيس الحزب "هوانغ كيو آن" في بيان أصدره أمس الأحد إن الحزب سيعقد المظاهرة في ميدان "كوانغ هوا مون"، من أجل "إرسال تحذير" إلى حكومة "مون جيه إين" و"إدانة فشلها في إدارة شؤون الدولة وفي تعيين المسؤولين". وأضاف البيان الذي تلاه "كيم سونغ وان" المتحدث باسم "هوانغ"، أن الحزب لن يتوقف عن الكفاح حتى تتوقف الحكومة عن "تحركاتها اليسارية". وقال "هوانغ" أيضا إن حزبه سوف ينفذ حملة مناهضة للحكومة داخل وخارج البرلمان، كما سيواصل أيضًا تقديم اقتراحات كبدائل للسياسات الحكومية. وانتقد الحزب المعارض بشدة الحكومة الحالية، كما انتقد مسألة ترشيح "تشو كوك" لمنصب وزير العدل، والذي كان يشغل منصب مساعد الرئيس للشؤون المدنية.