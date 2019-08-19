الحزب المعارض يستعد لجلسة تأكيد تعيين المرشح لوزارة العدل

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يخطط حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي لتشكل فريق عمل من أجل التحضير للجلسة البرلمانية الخاصة بتأكيد تعيين "تشو كوك" المرشح لمنصب وزير العدل. وأعلنت "نا كيونغ وان" زعيمة التكتل البرلماني في الحزب المعارض عن هذه الخطة في تصريحات أدلت بها أمس الأحد في البرلمان، حيث أوضحت أن فريق العمل سوف يتكون من نواب الحزب الذين يشاركون في اللجان البرلمانية ذات الصلة، وأعضاء فريق الدعم القانوني في الحزب، وأعضاء اللجنة الإعلامية الخاصة في الحزب. وانتقدت النائبة "نا" بشدة ترشيح الرئيس "مون جيه إين" لـ"تشو" في منصب وزير العدل الجديد، ووصفت "تشو" بأنه "مرشح غير شرعي ومنافق وخطير". ودعت "نا" الرئيس "مون" إلى التراجع عن الترشيح، كما دعت "تشو" إلى رفض هذا الترشيح طواعية. ويذكر أن الحزب الديمقراطي الحاكم يسعى إلى استكمال جلسات الاستماع الخاصة بترشيح "تشو" بحلول يوم الجمعة من الأسبوع القادم، حيث يتعين على البرلمان استكمال جلسات التأكيد في غضون 15 يومًا من تقديم الاقتراحات ذات الصلة وفقًا للقانون، بينما يتخذ حزب "كوريا الحرة" المعارض موقفا مفاده أنه قد يتم تأجيل جلسات الاستماع لبعض المرشحين إلى ما بعد الموعد النهائي في حالة نشوء مشاكل في وضع مواعيد للجلسات.