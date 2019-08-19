25 ألف توقيع لدعم عرض تمثال لنساء المتعة في معرض في اليابان

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قام عشرات الآلاف من المواطنين اليابانيين بالتوقيع لدعم إعادة عرض تمثال يرمز إلى ضحايا الاسترقاق الجنسي الذي ارتكبه الجيش الياباني في أثناء الحرب العالمية، وذلك في معرض فني دولي يُقام في اليابان.وقالت مجموعة من الفنانين والناشطين اليابانيين الذين يعملون على استئناف عرض التمثال، إنهم قاموا خلال الفترة من 3 إلى 14 أغسطس بجمع 26 ألف توقيع لدعم حملتهم.وتخطط المجموعة لتقديم التوقيعات التي تم جمعها إلى مسؤولي محافظة "آيتشي" اليوم الاثنين، وعقد مؤتمر صحفي لتكرار دعواتهم لإعادة عرض التمثال.وكان قد تم حجب "تمثال فتاة السلام" من المعرض الفني الدولي الذي بدأ في مقاطعة "آيتشي" في وسط اليابان يوم 3 أغسطس، بعد أن تلقت الجهة المنظمة للمعرض بعض الشكاوى والتهديدات الأمنية.