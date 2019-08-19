بيغون يزور كوريا الجنوبية واليابان هذا الأسبوع

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من المنتظر أن يزور الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" كوريا الجنوبية واليابان خلال هذا الأسبوع. وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق بأن "بيغون" سيقوم برحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى كوريا الجنوبية بدءا من الغد الثلاثاء بعد زيارته لليابان اليوم الاثنين، موضحة أن رحلته إلى سيول تهدف إلى "زيادة تعزيز التنسيق بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بالكامل". ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن "لي دو هون" كبير المفاوضين النوويين سوف يناقش مع "بيغون" سبل تعزيز التعاون من أجل ضمان استئناف المحادثات على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن. وأضافت الوزارة أن المبعوثيْن النوويين الكوري والأمريكي سيبحثان سبل ضمان أن تؤدي المحادثات إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل وإحراز تقدم حقيقي، من أجل إحلال السلام الدائم في المنطقة.وتأتي رحلة "بيغون" في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية لإتمام مناورة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة غدا الثلاثاء، وأيضا في الوقت الذي ستقرر فيه ما إذا كانت ستقوم بتمديد اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان بحلول يوم السبت. ولم يُعرف بعد ما إذا كان "بيغون" سيلتقي بمسؤولين كوريين شماليين خلال رحلته إلى شبه الجزيرة الكورية.