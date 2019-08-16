انخفاض حجم الإيداع بالعملات الأجنبية الشهر الماضي

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شهد حجم الإيداع بالعملات الأجنبية في كوريا الجنوبية انخفاضا الشهر الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين، بلغ حجم الإيداع بالعملات الأجنبية 69 مليارا و670 مليون دولار في نهاية شهر يوليو الماضي، بانخفاض مقداره 710 ملايين دولار مقارنة بالشهر الأسبق.وكان حجم الإيداع بالعملات الأجنبية قد شهد زيادة للشهر الثالث على التوالي ، بداية من شهر أبريل وحتى شهر يونيو الماضي.وأشار التقرير إلى أن الدولار الأمريكي هو أكثر العملات الأجنبية انخفاضا في حجم إيداعها ، حيث بلغ الرصيد للدولار الأمريكي 59.6 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي، بانخفاض مقداره 300 مليون دولار مقارنة بالشهر الأسبق.كما أشار التقرير إلى أن حجم إيداع الين الياباني بلغ 3 مليارات و990 مليون دولار في يوليو ، بانخفاض مقداره 170 مليون دولار مقارنة بالشهر الأسبق.