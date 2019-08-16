قرار كوري مرتقب بشأن تمديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو

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تستعد الحكومة الكورية لاتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية السرية مع اليابان في غضون هذا الأسبوع، حيث سيكون يوم الرابع والعشرون من أغسطس آخر موعد لاتخاذ ذلك القرار.وفي حال لم تبد حكومة سيول نيتها لتفكيك الاتفاقية فسيتم تمديدها تلقائيا.وكان مكتب الرئاسة الكورية قد ألمح إلى إمكانية تفكيك الاتفاقية ، احتجاجا على الإجراءات الاقتصادية الانتقامية التي اتخذتها طوكيو ضد سيول.ومن جانبه، كان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد أكد في خطابه الذي ألقاه بمناسبة عيد الاستقلال الوطني يوم الخامس عشر من أغسطس الجاري على أهمية الحوار والتعاون بين سيول وطوكيو، حيث سيكون الاجتماع الذي سيعقد بين وزراء خارجية كل من كوريا الجنوبية واليابان والصين هذا الأسبوع نقطة تحول في حل الخلافات التجارية القائمة بين كوريا واليابان.وستتأثر تسوية الخلاف بين الجانبين في حال التوصل إليها بين وزيري الخارجية الكوري والياباني على القرار الذي ستتخذه الحكومة الكورية بشأن تفكيك اتفاقية تبادل المعلوات العسكرية السرية مع اليابان.كما سيعتمد تحديد موعد وحجم التدريبات العسكرية للدفاع عن جزر "دوكدو" التي ستجريها سيول على ذلك القرار.وقال مكتب الرئاسة إن الحكومة الكورية ترغب في حل الخلافات التجارية بين البلدين من خلال الحوار.