وزارة الخارجية تستدعى الملحق الاقتصادي في السفارة اليابانية

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استدعت وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين الملحق الاقتصادي في السفارة اليابانية لدى سيول "توموهومي نيشيناغا" بشأن خطة الحكومة اليابانية لتفريغ المياه الملوثة بالإشعاع من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.وقام مدير قسم دبلوماسية المناخ والبيئة والعلوم بوزارة الخارجية الكورية "كون سيه جونغ" بتسليم رسالة تتضمن موقف الحكومة الكورية بهذا الشأن للملحق الاقتصادي الياباني.وأعربت حكومة سيول في هذه الرسالة عن قلقها البالغ من إمكانية أن يؤثر تسرب المياه الملوثة بالإشعاع تأثيرا سلبيا على صحة وأمان الشعبين الكوري والياباني وعلى الدول التي تواجه خطر تسرب المياه إليها.كما طالبت سيول في الرسالة من طوكيو تأكيد أو نفي محتوى التقرير الذي أعدته منظمة بيئية دولية والمتعلق بخطة الحكومة اليابانية تفريغ المياه الملوثة بالمواد المشعة من محطة فوكوشيما النووية داعية الحكومة اليابانية إلى إيضاح التفاصيل المتعلقة بخطتها لمعالجة هذه المحطة النووية.وكانت منظمة "السلام الأخضر" البيئية الدولية قد ادعت أن اليابان تخطط لتفريغ أكثر من مليون طن من المياه الملوثة الإشعاعية من المفاعل النووي رقم 1 في محطة فوكوشيما النووية.