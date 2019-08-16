إحياء الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس الكوري الأسبق كيم ديه جونغ

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أقيمت أمس الأحد مراسم إحياء ذكرى وفاة الرئيس الكوري الأسبق الراحل "كيم ديه جونغ" بمناسبة الذكرى العاشرة على رحيله.وقد سلطت المراسم الضوء على الإنجازات الدبلوماسية التي حققها الرئيس الراحل "كيم" في ظل العلاقات المتوترة بين كوريا الجنوبية واليابان الناجمة عن القيود التجارية اليابانية.وكان الرئيس "كيم" قد ألقى خطابا في البرلمان الياباني عام 1998 ، أكد فيه على أهمية تعزيز العلاقات بين سيول وطوكيو المتطلعة إلى المستقبل بالتوازي مع النظر للماضي.وقال الحزب الديمقراطي الحاكم إنه سيرث الروح الديمقراطية والرفاهية والسلام التي خلفها الرئيس الراحل "كيم ديه جونغ".أما حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي فقال إن الرئيس الراحل "كيم" لم يمارس أي نوع من الإجراءات الانتقامية بعد توليه السلطة، منتقدا بذلك الإجراءات التي تتخذها حكومة الرئيس "مون جيه إين" للقضاء على الشرورالقديمة.وتجمع عدد من المواطنين في المراسم التي أقيمت في جزيرة "ها أوي دو" مسقط رأس الرئيس الراحل "كيم"، ومدينة "كوانغ جو"، كما أقيم حفل موسيقي بالمناسبة.