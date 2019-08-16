مؤسسات اقتصادية تخفض توقعاتها بمعدل النمو الاقتصادي الكوري

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خفضت مؤسسات اقتصادية كورية وعالمية توقعاتها بشأن معدل النمو الاقتصادي الكوري.وطبقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية ، بلغ متوسط التوقعات بمعدل النمو الاقتصادي الكوري لدى 42 مؤسسة كورية وعالمية 2% لشهر أغسطس الجاري، وذلك بانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بشهر يوليو الماضي.وتوقعت 11 مؤسسة عالمية ، منها مجموعة "آي إن جي" ، ومؤسسة "آي إيتش إس ماركت"، وشركة "نومورا" اليابانية للأسهم، ومجموعة "سيتي" ، ومؤسسة "مورغان ستانلي"، ومؤسسة "ميريلينتش" ، و مؤسسة "جي بي موارغان تشيس"، أن يقل معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام عن 2%.وخفضت مؤسسة "غولدمان ساكس" توقعاتها بمعدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام من 2.2% إلى 1.9% في تقريرها الصادر يوم الخامس عشر من أغسطس الجاري.ويرجع السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى توقع حصول ركود في الاقتصاد الأمريكي وإلى القيود التجارية اليابانية ضد سيول.