شركات الطيران تواجه صعوبات بسبب الركود الاقتصادي والخلافات التجارية مع اليابان

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قررت شركتا "كوريان إير" و"آسيانا" الكوريتان وقف رحلاتهما لطائرات الشحن التي تقلع من مطارات "ديغو" و"تشونغ جو" و"كوانغ جو" الكورية اعتبارا من شهر أكتوبر القادم.ويرجع السبب في اتخاذ هذا القرار إلى تكبد خسائر في الأرباح التشغيلية تبلغ نحو 100 مليار وون لكل منهما خلال الربع الثاني من هذا العام.وقالت شركة "كوريان إير" إنها مضطرة لوقف خدمة طائرات الشحن بسبب الخسائر المالية المتراكمة، فيما قالت شركة "آسيانا" إنها ستقتصر على القيام برحلات طائرات الشحن على الخط الذي يربط بين سيول وجزيرة جيجو.وتعرضت شركات الطيران الكورية منخفضة التكلفة أيضا لخسائر في الأرباح التشغيلية ، حيث سجل حجم الخسائر لشركة "جيجو" للطيران 12.7 مليار وون خلال الربع الثاني من هذا العام، وذلك للمرة الأولى منذ 20 ربعا.كما تعرضت 7 شركات أخرى منخفضة التكلفة أيضا لخسائر في الأرباح التشغيلية خلال الربع الثاني.وتفاقمت الصعوبات التي تواجهها شركات الطيران الكورية منذ منتصف شهر يوليو الماضي نتيجة لحملة مدنية كورية لمقاطعة السفر إلى اليابان ، وهو ما تسبب في تقليل عدد المسافرين الكوريين إلى اليابان.