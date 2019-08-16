ترامب: التنافس بين آبل وسام سونغ غير عادل

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن التنافس بين آبل الأمريكية وسام سونغ الكورية غير عادل في ظل النزاعات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.وأضاف "ترامب" في تغريدة له على تويتر أن "جيمس كوك" الرئيس التنفيذي لشركة آبل قد قال خلال تناول العشاء معه يوم السبت الماضي إن شركة سام سونغ تعد أكبر الشركات المنافسة لأبل في العالم .وقال "كوك" إن سام سونغ لا تدفع الرسوم الجمركية نظرا لوجودها في كوريا الجنوبية ، فيما تدفع آبل تلك الرسوم بسبب صنع منتجاتها في الصين، بما في ذلك الهواتف الذكية والمنتجات والأدوات الأخرى.و فسر عدد من المراقبين تصريحات الرئيس الأمريكي بنيته دراسة إمكانية إعفاء بعض المنتجات الصينية من قائمة المنتجات الصينية المستوردة الخاضعة للرسوم الجمركية الأمريكية.وقررت واشنطن فرض 10% من الرسوم الجمركية على استيراد المنتجات الصينية التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار اعتبارا من شهر سبتمبر القادم ، لكنها أجلت موعد فرضها إلى يوم الخامس عشر من ديسمبر القادم لبعض المنتجات من بينها الهواتف الذكية.وترى وسائل الإعلام الأمريكية إمكانية أن تقوم الإدارة الأمريكية بوضع حواجز أمام تصدير الشركات الأجنبية لمنتجاتها التي تتنافس مع نظيراتها الأمريكية ومن بينها شركة سام سونغ الكورية.