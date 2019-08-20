الرئاسة تحث البرلمان على سرعة التصديق على المرشحين الوزرايين

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حث المكتب الرئاسي الكوريُ البرلمانَ على الوفاء بمسؤولياته من خلال استكمال عقد جلسات التأكيد على المرشحين الوزاريين الجدد قبل نهاية هذا الشهر.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب المتحدث باسم الرئاسة الكورية "هان جونغ أو"، أمس الاثنين، حيث شدد على أن الانتهاء من عقد تلك الجلسات قبل نهاية هذا الشهر يعتبر ضمن التزام البرلمان بالقانون وليس تخليا عن مسؤولياته كما يدّعي حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي. وأشار المتحدث إلى أنه وفقًا للقانون، يجب إكمال جلسات التأكيد على تعيين المرشحين لمناصب حكومية في غضون 20 يومًا من التقدم بطلبات رسمية في هذا الشأن، أو في غضون 15 يومًا من إحالة الطلبات إلى اللجنة البرلمانية الدائمة ذات الصلة.وكانت الحكومة قد تقدمت بطلبات من أجل الحصول على تصديق البرلمان على عدد من المرشحين لمناصب وزارية في الرابع من أغسطس، وتم إرسال الترشيحات إلى اللجنة الدائمة المعنية يوم الجمعة الماضي، وهو ما يعني ضرورة الانتهاء من عقد جلسات الاستماع قبل يوم 30 أغسطس.ويذكر أن التوتر يتصاعد حاليا داخل الدائرة السياسية الكورية قبيل انعقاد جلسات الاستماع للتأكيد على سبعة مرشحين وزاريين من قبل الرئيس "مون جيه إين"، لا سيّما مرشحه لمنصب وزير العدل، "تشو كوك".