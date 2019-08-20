اليابان توافق على الشحنة الثانية من مادة خاضعة لقيود التصدير إلى سام سونغ

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وافقت اليابان على شحنة ثانية لواحدة من بين ثلاث مواد عالية التقنية كانت قد فرضت قيودا مشددة على تصديرها إلى كوريا الجنوبية الشهر الماضي.ووفقًا لمصادر في القطاع الصناعي وفي الحكومة الكورية، أمس الاثنين، وافقت طوكيو مؤخرًا على طلب من شركة يابانية لتصدير مادة مقاومة للضوء إلى شركة "سام سونغ للإلكترونيات" الكورية الجنوبية. وستكون هذه هي الشحنة الثانية من نوعها منذ تشديد طوكيو للقيود على صادراتها من ثلاث مواد، هي: مادة مقاومة للضوء، وبوليميد الفلور، وغاز الحفر، إلى كوريا الجنوبية، في الرابع من يوليو الماضي. وكانت الشحنة الأولى التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق من هذا الشهر، هي أيضا مادة مقاومة للضوء إلى شركة سام سونغ.ويقول الخبراء إن الدفعة الأخيرة كافية لدعم أنشطة شركة سام سونغ عملاقة التكنولوجيا في كوريا، لمدة ستة أشهر.وجاءت هذه الموافقة مباشرة قبيل الاجتماع المرتقب بين وزيريْ خارجية كوريا واليابان في العاصمة الصينية بكين، غدا الأربعاء.