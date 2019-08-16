الولايات المتحدة تمدد حظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية عاماً آخر

قررت الولايات المتحدة الأمريكية تمديد حظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية لمدة عام آخر. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين أن الحظر سيبقى ساري المفعول حتى يوم 31 أغسطس من العام القادم، ما لم يتم إلغاؤه بواسطة وزير الخارجية "مايك بومبيو".وفي إشعار سيُنشر في السجل الفيدرالي اليوم الثلاثاء، قالت الوزارة إنها تعتقد أنه لا يزال هناك "مخاطر جسيمة" قد تصيب المواطنين الأمريكيين في كوريا الشمالية، مثل التعرض للاعتقال والخضوع للاحتجاز طويل الأجل.ويذكر أن واشنطن فرضت هذا الحظر لأول مرة في سبتمبر من عام 2017، وتم تجديده في عام 2018. وقد قررت الولايات المتحدة تطبيق هذا الإجراء في أعقاب وفاة الطالب الجامعي الأمريكي "أوتو وارمبير" الذي تم احتجازه في كوريا الشمالية وتوفي بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه وتسليمه إلى السلطات الأمريكية وهو في حالة غيبوبة.وأوضح تقرير نشرته وكالة "أسوشيتيد برس" أن هذا الحظر يسمح لفئات معينة من المواطنين الأمريكيين، مثل عمال الإغاثة والصحفيين، بالحصول على جواز سفر خاص، صالح لرحلة واحدة إلى كوريا الشمالية.