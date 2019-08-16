تقرير يحذر من نقص وقود التدفئة في اليابان بسبب الخلاف التجاري مع كوريا

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حذر تقرير بثته قناة "بلومبرغ" الاقتصادية الأمريكية من أن المستهلكين اليابانيين قد يعانون من ارتفاع تكاليف التدفئة إذا قررت كوريا الجنوبية فرض حظر على تصدير الكيروسين إلى اليابان، في خضم الخلاف التجاري المتصاعد بين البلدين.وأوضح التقرير أن الكيروسين يُستخدم في تشغيل المواقد المحمولة والسخانات في اليابان، خاصة في الجزء الشمالي الأكثر برودة هناك. وقال التقرير إن حوالي 90% من الإنتاج المحلي يتم استهلاكه، ومعظم الواردات اليابانية من الكيروسين تأتي من كوريا الجنوبية. ونقلت بلومبرغ عن ستٍ من الشركات التجارية اليابانية ذات الصلة قولها إنه إذا فرضت سيول حظرا على صادراتها من الكيروسين، لا سيما إذا كان مصحوبًا بتعطل في مصافي التكرير اليابانية أو بطقس شديد البرودة، فسوف يحدث نقص في المعروض من الكيروسين وارتفاع في أسعاره في اليابان.وقال التقرير إن البيانات الحكومية أظهرت أن حوالي 79% من واردات اليابان من الكيروسين خلال العام الماضي قد جاءت من كوريا الجنوبية، وشكلت هذه الشحنات 13% من إجمالي احتياجات السوق اليابانية.كما أفاد التقرير بأن مصافي التكرير اليابانية بدأت في تخزين الوقود من كوريا في أغسطس استعدادا لفصل الشتاء.