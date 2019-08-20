اجتماع بين مسؤولين كوريين وأمريكيين قبل مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع

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من المقرر أن يعقد دبلوماسيون كوريون جنوبيون وأمريكيون محادثات في سيول اليوم الثلاثاء حول المفاوضات المنتظر إجراؤها بين البلدين الحليفين بشأن تقاسم تكاليف بقاء القوات الأمريكية في كوريا.ووفقا لمصدر دبلوماسي كوريا أمس الاثنين، سيعقد اجتماع بين "تشانغ وان سام" وكيل وزارة الخارجية الكورية، ونظيره في وزارة الخارجية الأمريكية "تيموثي بيتس"، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وهما نفس المسؤوليْن اللذين قادا الجولة السابقة من محادثات "اتفاقية التدابير الخاصة"، وهي اتفاقية تقاسم التكاليف الدفاعية للقوات الأمريكية البالغ عددها 28 ألف جندي في كوريا.ومن المتوقع أن يناقش الجانبان مساء اليوم الجدول الزمني وتشكيل فرق جديدة للمفاوضات التي سيتم إطلاقها قريبًا للتوقيع على الاتفاق الحادي عشر في هذا الشأن.وقال المصدر إنه من غير المرجح أن يشارك "تشانغ" و"بيتس" بشكل مباشر في المفاوضات القادمة، حيث إن الإدارة الأمريكية قررت بالفعل تغيير "بيتس" بينما تدرس الحكومة الكورية حاليا اختيار مسؤول آخر بخلاف "تشانغ".