الولايات المتحدة تجري تجربة على صاروخ تقليدي متوسط المدى

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قامت الولايات المتحدة بإجراء تجربة على صاروخ تقليدي متوسط المدى بعد 16 يوما من انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى.وذكر بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أمس الاثنين أن التجربة قد جرت في جزيرة "سانت نيكولاس" قبالة "كاليفورنيا" في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الماضي بالتوقيت المحلي.وقال البيان إن الصاروخ الذي تم إطلاقه أصاب هدفه بدقة بعد تحليق لأكثر من 500 كيلومتر، مضيفا إن المعلومات والدروس المستخلصة من هذه التجربة ستعطي وزارة الدفاع الأمريكية المعطيات اللازمة لتطوير صواريخ جديدة متوسطة المدى.وكانت واشنطن قد أعلنت رسميا عن خطة لنشر صواريخها متوسطة المدى في الدول الآسيوية والباسيفيكية بعد انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى.وفي هذا السياق، قالت البنتاغون إن الحكومة الأمريكية لم تجر مباحثات مع أي دولة آسيوية حليفة لها حول مسألة نشر الصواريخ متوسطة المدى، حيث نفت كل من اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية صحة الأنباء التي تفيد باحتمال نشر تلك الصواريخ على أراضيها.