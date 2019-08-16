فوز الأفلام الكورية بجائزتين في مهرجان لوكارنو السينمائي

Photo : KBS News

أحرزت الأفلام الكورية جائزتين في الدورة الثانية والسبعين لمهرجان "لوكارنو" السينمائي التي اختتمت يوم السبت الماضي بعد 11 يوما من انعقادها في المدينة الواقعة جنوب سويسرا.وفاز المخرج الفرنسي "داميان مانيفيل" بجائزة الفهد الفضي التي تُمنح لأفضل مخرج عن فيلمه "أبناء إيزادورا" وهو فيلم تم إنتاجه بدعم مالي كوري من اللجنة المنظمة لمهرجان "جون جو" السينمائي.ويروي الفيلم قصة الرقصات التي خلقتها الراقصة االأمريكية الأسطورة "إيزادورا دانكن" بعد وفاة ابنيها.أما فيلم الجريمة المثيرة "فارغو" للمخرج الكوري "بارك جونغ بوم" فاقتنص جائزة الحكام الخاصة ، حيث يحكي الفيلم قصة جشع الإنسان وانهياره.