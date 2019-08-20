حملة مقاطعة اليابان تؤثر على التبغ الياباني

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امتدت حملة مقاطعة البضائع اليابانية في كوريا الجنوبية إلى منتجات التبغ اليابانية.ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، فقد بلغت كمية السجائر التي تم استيرادها من الفلبين 403 أطنان في يوليو، بانخفاض نسبته 7.3% عن الشهر السابق.ويشار إلى أن شركة التبغ اليابانية الدولية تمتلك منشآت لإنتاج التبغ في الفلبين، وهي الشركة الوحيدة من بين الشركات الأربع الكبرى في سوق السجائر في كوريا الجنوبية التي تمتلك منشآت لإنتاج التبغ في الفلبين، بينما تنتج الشركات الثلاث الأخرى السجائر محليًّا للسوق الكورية.كما انخفضت حصة شركة التبغ اليابانية الدولية في سوق التجزئة لتصل إلى 9% تقريبًا في الشهر الماضي، مقارنة بـ 10% في الشهر الذي سبقه.ويقول المحللون في قطاع الصناعة إن هذا الانخفاض كان بسبب حملة مقاطعة البضائع اليابانية، التي انتشرت بين المستهلكين في كوريا الجنوبية بعد الإجراءات الانتقامية الاقتصادية التي اتخذتها اليابان ردًا على الأحكام القضائية الكورية ، في قضايا التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب.