واشنطن تسلم كوريا الجنوبية 4 مقاتلات من طراز F-35 هذا الأسبوع

أفادت الأنباء بأن الولايات المتحدة سوف ترسل أربع طائرات شبح مقاتلة من طراز F-35A إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.وذكرت مصادر عسكرية أمس الاثنين أن الطائرات ستصل إلى قاعدة جوية في "تشيونغ جو" في مقاطعة "تشانغ تشونغ" الشمالية يوم الخميس المقبل، عبر هاواي.وبعد وصول المقاتلات، سيصل العدد الإجمالي لمقاتلات الشبح في سلاح الجو إلى ثماني، وقد استلمت كوريا الجنوبية طائرتين من نفس الطراز في مارس ويوليو الماضيين.ومن المتوقع وصول مقاتلتين بحلول نهاية العام، حيث وافقت كوريا على شراء 40 مقاتلة من الولايات المتحدة، ويتوقع تسليم بقية الطائرات بحلول عام 2021.