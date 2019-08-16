وزير العدل المرشح يتعهد بتشديد القوانين المتعلقة بالجرائم الجنسية

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تعهد وزير العدل المرشح "تشو كوك" بتوسيع وتعزيز القوانين الحالية المتعلقة بمرتكبي الجرائم الجنسية.وأصدر "تشو" اليوم الثلاثاء قائمة بالتعهدات التي سيلتزم بها في حال قبوله في منصب وزير العدل، وقال فيها إنه سيزيد عدد مسؤولي المراقبة الذين يرصدون الجرائم الجنسية ضد الأطفال، وسيتم تطوير أجهزة إلكترونية للكشف عن الكحوليات لمرتكبي الجرائم الجنسية، كتدبير وقائي ضد وقوع الجرائم الأخرى.كما تعهد بوضع قانون خاص بشأن العنف ضد المخطوبات والزوجات، للمساعدة في نشر الفكرة التي تصنف العنف كجريمة خطيرة.وأشار "تشو" إلى أنه من النادر معاقبة الملاحقين والمتتبعين لغيرهم في كوريا، وبالتالي قد يرتكبون جرائم خطيرة. مؤكدا على ضرورة تشديد عقوبتهم لتشمل عقوبات كالسجن.وفيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها أصحاب الاضطرابات العقلية، أكد "تشو" على أهمية تبادل المعلومات بين الشرطة ومراكز الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية في هذا الشأن.ويأتي هذا الإعلان وسط مزاعم الفساد الكثيرة التي شملت عائلة "تشو"، قبل جلسة تأكيد تعيينه في البرلمان.