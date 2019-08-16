وزارة البيئة تسحب رخصة السيارات التي زورت انبعاثات الغازات

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أعلنت وزارة البيئة اليوم الثلاثاء أن ثماني من السيارات المستوردة التي تعمل بالديزل، التي أنتجتها أو تبيعها الشركات "أودي فولكس فاغن كوريا" أو "بورش كوريا"، والتي يتم فيها تزوير الانبعاثات عن عمد، سيتم إلغاء رخصتها القانونية.وسوف ترسل الوزارة أيضًا أمرًا بتصحيح العيوب، كما ستوجه اتهامات جنائية ضد هذه الشركات.وقد تم بيع حوالي 2 مليون و610 ألف سيارة بين مايو 2015 ويناير 2018 من الطرازات التي يشملها القرار.وقدرت الوزارة أن شركة "أودي فولكس فاغن" سوف تواجه غرامة بقيمة 7 مليارات و900 مليون وون، بينما ستواجه شركة "بورش" 4 مليارات وون، وجدير بالذكر أن كلتا الشركتين مملوكة لمجموعة "فولكس فاغن".وتبين أن السيارات المعنية تتلاعب في كمية مادة كيميائية تستخدم لتقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين عند السرعات العالية.وقالت الوزارة إن التلاعب في هذه السيارات أدى إلى زيادة انبعاثات الغازات أكثر من المعدل القياسي بعشرة أضعاف.وقد بدأ التحقيق بعد أن أعلنت هيئة النقل الفيدرالية الألمانية في يونيو الماضي أن شركة "أودي" قد تلاعبت بمستويات الانبعاثات في بعض طرازات A6 وA7.وقد تأكدت السلطات في كوريا الجنوبية من هذه النتائج، ووجدت أن شركة "فولكس فاغن" و"بورش" تتلاعب أيضًا بنفس الطريقة.وتأتي هذه التصريحات بعد 4 سنوات فقط من فضيحة تزوير انبعاثات الغازات لمجموعة "فولكس فاغن".كما تبين أن الشركات الألمانية، قامت بوضع برنامج لتفقد كمية الغازات المنبعثة أثناء إجراء الاختبارات على ملايين السيارات، مما أدى إلى فرض غرامات طائلة على الشركة في جميع أنحاء العالم.ووصفت وزارة البيئة تزوير الانبعاثات بأنه احتيال خطير، خاصة وسط تزايد تلوث الهواء وارتفاع مستويات الغبار الناعم في العالم.