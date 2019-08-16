الرئيس مون يزور شركة تنتج مادة خاضعة للقيود التجارية اليابانية

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زار الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" أمس الثلاثاء شركة محلية تنتج مادة ألياف الكربون، التي من المتوقع أن تتأثر بقرار اليابان الأخير بإزالة اسم كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للدول التي تحصل على معاملة تجارية تفضيلية من قبل طوكيو.وكان في استقبال الرئيس المديرون التنفيذيون والعاملون في شركة "هيو سونغ للمواد المتطورة"، وفي مقدمتهم "تشو هيون جون" رئيس مجلس إدارة مجموعة "هيو سونغ"، وذلك في مصنع الشركة في مدينة "جون جو"، حيث تنتج مادة "ألياف الكربون" التي تعتبر من المواد الاستراتيجية لكوريا، والتي ينتظر أن تتأثر بالقيود التجارية اليابانية ضد سيول.وقال الرئيس "مون" إن كوريا بحاجة إلى الحد من اعتمادها على بلد معين بالنسبة للمكونات الرئيسية من أجل أن تصبح قوة اقتصادية لا يمكن التأثير عليها بسهولة.ومن جانبه تعهد "تشو" بأن تستثمر مجموعة "هيو سونغ" تريليون وون في خط التجميع في مدينة "جون جو" حتى عام 2028 لرفع الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع في إنتاج ألياف الكربون من ألفي طن حاليًا إلى 24 ألف طن.