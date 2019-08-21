مطالبات بإغلاق محطة هان بيت للطاقة النووية بسبب خطر محتمل

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طالبت مجموعة من السكان المحليين بإغلاق محطة للطاقة النووية في جنوب غرب كوريا الجنوبية بعد اكتشاف مئات الثقوب في اثنين من مفاعلاتها.وفي هذا السياق، عقد مواطنون من مدينة كوانغ جو ومقاطعة جنوب جولا ما أسموه بـ"اجتماع طارئ" في كوانغ جو أمس الثلاثاء، حيث أصدروا بيانًا يطالب بإيقاف تشغيل محطة "هان بيت" للطاقة النووية وإغلاقها.وقال المشاركون في الاجتماع إن حالة المفاعلات الموجودة في المحطة خطيرة للغاية ولا يمكن تجاهلها، وتعهدوا باستمرار الكفاح حتى يحققوا هدفهم. كما دعوا الشركة المشغلة للمحطة إلى الإلغاء الفوري لخطتها لاستئناف تشغيل المفاعلات التي كان قد تم إيقافها مؤقتًا لإجراء فحوص.وجاءت هذه الخطوة بعد العثور على حوالي 300 فتحة في مباني المفاعلين الثالث والرابع، وأيضا بعد تعليق عمل المفاعل الأول في شهر مايو نتيجة لزيادة مستوى الحرارة فيه.