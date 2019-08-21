السياسية الحكومة الكورية تسعى لشمول سياسات الرفاهية كل أفراد المجتمع

تعتزم حكومة كوريا الجنوبية تقوية نظام الرعاية الاجتماعية للفقراء في أعقاب وفاة هاربة كورية شمالية وطفلها مؤخرا بسبب الجوع.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة أمس الثلاثاء إنها ستنشئ فريق عمل بالاشتراك مع وزارة الصحة والرفاهية والمنظمات الحكومية الأخرى ذات الصلة من أجل تحسين إدارة شبكة خدمات الرعاية الاجتماعية على مستوى البلاد. وفي هذا الإطار سيتم منح ما يسمى بـ"فريق العمل الذي يسعى لتحقيق السعادة" ولاية مدتها ثلاث سنوات من أجل رفع كفاءة سياسات الرعاية الاجتماعية، بحيث لا يتم استبعاد أي فئات ضعيفة في المجتمع من المزايا الحكومية المصممة لها.

وكان قد تم العثور على هاربة كورية شمالية في الأربعين من عمرها وابنها البالغ من العمر ست سنوات ميتيْن في أواخر يوليو الماضي، في شقتهما المؤجرة في منطقة "غوان آك" في سيول. ولم تحدد الشرطة بعد السبب الدقيق للوفاة، لكنها تعتقد أن الاثنين قد عانيا من الجوع لمدة شهريْن حتى توفيا في النهاية.

