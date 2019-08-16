وزير الخارجية الصيني يحث كوريا واليابان على حل القضايا من خلال الحوار

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أجرى وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين محادثات أمس ناقشا خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وأجرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" محادثات مع وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" استغرقت ساعة، أمس الثلاثاء، في بكين.وخلال الاجتماع، أكد الوزير الصيني على ضرورة التعاون بين دول شمال شرق آسيا الثلاث، كوريا والصين واليابان، وأعرب عن أمله في أن تحل كوريا الجنوبية واليابان قضاياهما من خلال الحوار والتفاوض.وقال مصدر دبلوماسي إن "وانغ" أبدى اهتمام بلاده بالخلاف التجاري بين سيول وطوكيو، وألمح إلى أن الصين ستفعل ما في وسعها لتحقيق الاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا.ومن جانبها قالت الوزيرة "كانغ" إن كوريا الجنوبية تسعى للحوار مع اليابان لإيجاد حل معقول، لكنها تواجه صعوبات بسبب عدم قيام اليابان بالرد على المبادرات الكورية.