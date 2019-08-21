كوريا تثير مسألة الغذاء المشع في اجتماع طوكيو للألعاب الأولمبية

Photo : KBS News

أثار مسؤولو الرياضة في كوريا الجنوبية مسألة سلامة الغذاء في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة في طوكيو، وأشاروا في هذا الصدد إلى كارثة "فوكوشيما" النووية التي حدثت في اليابان في عام 2011.وقال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن اللجنة الأولمبية والرياضية الكورية أثارت هذه القضية أمس الثلاثاء خلال اجتماع مع مسؤولين من اللجنة الأولمبية الدولية والدول التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020، حيث وجه المسؤولون الكوريون أسئلة للجنة المنظمة اليابانية حول التدابير اللازمة لضمان سلامة الأغذية من المناطق التي قد تكون متأثرة بكارثة "فوكوشيما"، وأشاروا إلى احتمال حدوث تلوث إشعاعي.وأضاف التقرير أن اللجنة الأولمبية الوطنية اليابانية قالت إن جميع المواد الغذائية التي سوف تُقدم للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ستكون خاضعة لإجراءات فحص وتفتيش صارمة.ويخطط المسؤولون الكوريون أيضًا خلال الاجتماع الأولمبي الذي يستمر حتى يوم الجمعة، للاحتجاج على ادعاءات اليابان بوصف جزر "دوكدو" الكورية على أنها أرضٌ يابانية في الموقع الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لعام 2020.