انخفاض أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 33 شهرًا

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انخفضت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية في شهر يوليو مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، مسجلة أول انخفاض سنوي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع إلى 103,55 نقطة في شهر يوليو الماضي، بانخفاض قدره 0,3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وقال التقرير إن هذا الرقم يعتبر أول انخفاض سنوي منذ شهر أكتوبر من عام 2016 عندما انخفض بمقدار 0,1%. وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض يرجع أساسا إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية والمنتجات البترولية.كما تراجعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 4,5% مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 8,3% نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام.