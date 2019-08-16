كوريا تستثمر 4,7 تريليون وون في القطاعات الرئيسية العام القادم

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صرح وزير المالية والاستراتيجية الكوري "هونغ نام كي" بأن الحكومة قررت استثمار مبلغ 4,7 تريليون وون، أي حوالي 4 مليارات دولار، في مجالات الجيل الخامس من الاتصالات السلكية واللاسلكية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الجديدة لإنتاج الرقاقات الإلكترونية، خلال العام القادم.جاء ذلك في بداية اجتماع مع الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية صباح اليوم الأربعاء، حيث أضاف "هونغ" أن الحكومة سوف تركز مواردها ودعمها على تلك القطاعات الرئيسية خلال العام القادم، على أمل أن يكون للنمو في هذه المجالات آثارٌ غير مباشرة في القطاعات الأخرى.وأشار الوزير "هونغ" إلى أن الحكومة ستنفق 1,7 تريليون وون في العام القادم على البنية التحتية لشبكة الاتصالات والذكاء الاصطناعي، وسيتم تخصيص حوالي 3 تريليونات وون لدعم ثلاث صناعات جديدة، وهي الرقاقات الإلكترونية التي تحتوي على نُظم تشغيلها، والصحة الحيوية، والسيارات المستقبلية.وفيما يتعلق بخطط تحسين كفاءة استخدام الطاقة، قال "هونغ" إن الحكومة الكورية سوف توفر حوافز مالية للذين يشترون الأجهزة المنزلية عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، كما ستقدم أيضا مزايا للشركات التي تحقق أهدافًا معينة في كفاءة استهلاك الطاقة.