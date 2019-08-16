تعزيز فحص سلامة الواردات اليابانية من المنتجات الغذائية

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قررت وزارة سلامة الغذاء والأدوية الكورية تعزيز فحص سلامة المنتجات اليابانية بعد الكشف عن المواد الإشعاعية في بعض المنتجات الغذائية اليابانية.وبلغ عدد الواردات من المنتجات الغذائية اليابانية التي تم الكشف عن وجود مواد إشعاعية بها قبل أن تتم إعادة إرسالها خلال السنوات الخمس الأخيرة 15 نوعا من المنتجات بينها 10 أنواع من المنتجات الغذائية المصنعة مثل القهوة الجاهزة والشاي و3 أنواع من المحاصيل الزراعية مثل التوت الأزرق ونوعان من المنتجات الغذائية الإضافية أو المفيدة للصحة.وصرحت الوزارة الكورية بأنها ستضاعف عملية تجميع هذه المنتجات الغذائية من أجل تعزيز فحص سلامتها.ومن المتوقع أن يبدأ تعزيزعمليات الفحص بدءا من اليوم ال23 من هذا الشهر.وبعد حادثة هوكوشيما النووية في عام 2011 ظلت الحكومة الكورية تحظر استيراد الأحياء البحرية من 8 مناطق يابانية و27 نوعا من المحاصيل الزراعية في 14 منطقة يابانية.