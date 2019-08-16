واشنطن تدعو سيول إلى المشاركة في تحالف دولي بحري في هرمز

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صرح المبعوث الخاص للسياسات تجاه إيران في وزارة الخارجية الأمريكية "برايون هوك" بأن تشكيل التحالف الدولي البحري الخاص بحماية مضيق هرمز الذي تسعى الولايات المتحدة إليه حاليا يستهدف تأمين أسواق النفط المستقرة.وعقد المسؤول الأمريكي لقاء صحفيا فريدا مع إذاعة الكي بي أس في مكتب التمثيل الأمريكي في الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية قال فيه إنه في حال تزايد التهديد بمنع حرية الملاحة البحرية في المضيق الذي يتم من خلاله نقل ربع البضائع العالمية من النفط، فسترتفع تبعا لذلك أسعار الطاقة، مؤكدا على ضرورة تشكيل التحالف الذي يحمي سلامة المضيق من أجل ضمان استقرار أسواق النفط .وذكر أن المشاركة في التحالف لا تعني بالضرورة إرسال الجنود بل إن دعم الأجهزة البحرية أو أدوات الطيران أو الكوادر ذات الصلة، قد يمثل إحدى طرق المشاركة.وأضاف أن الدول المشاركة في التحالف الدولي تستطيع الحصول على المعلومات الأمريكية عن حقيقة التهديدات المحددة التي تواجه أمن السفن التجارية.بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن معظم امدادات النفط التي تمر عبر المضيق تتجه إلى آسيا، داعيا الدول الآسيوية بما فيها كوريا إلى المشاركة في التحالف من أجل حماية مصالحها الأمنية.