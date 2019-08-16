صحيفة كورية شمالية تنتقد الولايات المتحدة

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ادعت كوريا الشمالية أن توالي إطلاق الصواريخ الأخيرة يمثل خطوة لتعزيز القدرة الدفاعية الذاتية مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعد سببا في تدهور الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.وظلت بيونغ يانغ تمتنع عن انتقاد الولايات المتحدة بعد الاجتماع بين رئيسي الكوريتين والولايات المتحدة في 30 من شهر يونيو الماضي.ونشرت صحيفة "رودونغ" التابعة لحزب العمل في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء مقالة بعنوان " براءة خطوتنا بتعزيز القدرة الدفاعية الذاتية" ادعت فيها إلى أن المناورات والتعزيزات العسكرية الأمريكية غير الحكيمة أسفرت عن تدهور الأوضاع في شبه الجزيرة يوما بعد يوم.كما سلطت الضوء على المناورات الكورية الجنوبية الأمريكية التي انتهت يوم أمس الثلاثاء والتي قالت إن القوات الكورية الجنوبية أدخلت خلالها أسلحة أمريكية منتقدة واشنطن بأنها لا تتطلع إلى السلام في شبه الجزيرة الكورية وتسعى إلى هدف غير شريف.وبالرغم من ذلك، فإن الصحيفة الكورية الشمالية أعربت عن إرادة في مواصلة الحوار قائلة إنها تعترض على التنافس بالقوة وتسعى دائما إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ وبناء نظام سلام دائم من خلال الحوار والمفاوضات.