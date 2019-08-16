الوكالة الذرية تقول إن كوريا الشمالية تستمر في الأنشطة النووية

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استمرت كوريا الشمالية في القيام بالأنشطة النووية في منطقة "يونغ بيون" خلال العام الماضي وحققت تقدما إضافيا في هذا المجال حسب تحليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وطبقا لما جاء في الصفحة الرئيسية للوكالة الدولية عبر الإنترنت اليوم الأربعاء، صرحت الوكالة في تقريرها السنوي لعام 2018 الذي ستتقدم بها إلى الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستعقد في الشهر القادم في نيويورك بأنها رصدت مؤشرات على تشغيل مفاعل نووي في المنطقة الكورية الشمالية حتى شهر أغسطس من العام الماضي من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية الخاصة بمحيط المنشآت النووية فيها.وأضافت أنها لاحظت مؤشرات على عمليات تشغيل من حين لآخر في الفترة ما بين منتصف شهر أغسطس وحتى نهاية شهر نوفمبر فيما لم تلاحظ أي مؤشر خلال شهر ديسمبر.كما التقطت آثارا لتشغيل مسخنة البخار في معهد أبحاث الكيمياء الأشعاعية في يونغ بيون في الفترة ما بين أواخر شهر أبريل وأوائل شهر مايو.بالإضافة إلى ذلك قالت الوكالة إنها تأكدت من مؤشر استخدام مرافق التخصيب بأجهزة الطرد المركزي في مفاعل يونغ بيون ولاحظت عملية نقل قطع الغيار النووية إلى مبنى المفاعل أيضا.وأشارت الوكالة الدولية في جانب آخر من تقريرها إلى أن هذه الأنشطة النووية الأخيرة لييونغ يانغ تعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الخاص بكوريا الشمالية معربة عن الاستياء الشديد منها.